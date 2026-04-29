Futuro cracking Brindisi | Eni cerca un acquirente entro giugno
Eni sta cercando un consulente internazionale per vendere il sito di cracking di Brindisi entro il mese di giugno. La società intende individuare un acquirente che possa rilevare l'impianto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sul processo o sui soggetti coinvolti. La ricerca di un consulente esterno fa parte delle fasi preliminari per la cessione dell'impianto, che riguarda un'unità di produzione di prodotti petroliferi.
?? Cosa sapere Eni cerca un consulente internazionale per vendere il cracking di Brindisi entro giugno. L'operazione mira a tutelare i 2.500 posti di lavoro tra addetti e indotto. Il ministro Adolfo Urso ha convocato i vertici di Eni a Palazzo Piacentini per definire l'ingaggio di un consulente internazionale incaricato di trovare un acquirente per il cracking di Brindisi entro la fine di giugno. La decisione, presa nel cuore di Roma, segna un passaggio decisivo per il futuro industriale del .🔗 Leggi su Ameve.eu
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