A Brindisi, il sindacato Fialc Cisal ha richiesto un incontro urgente con le aziende Eni Versalis ed Eni Storage per discutere della situazione dell’impianto di cracking. Il deputato ha definito l’impianto un asset strategico a livello nazionale, sottolineando l’importanza di garantire la sua operatività e sicurezza. La questione riguarda le attività e le prospettive future dell’impianto nel contesto locale e nazionale.

? Cosa sapere Fialc Cisal chiede incontro urgente a Eni Versalis e Eni Storage per Brindisi.. Il deputato D'Attis definisce l'impianto di cracking un asset strategico nazionale.. Il deputato D’Attis definisce l’impianto di cracking di Brindisi un asset strategico per l’intera nazione, mentre il sindacato Pagliara preme per un incontro immediato con Eni Versalis e Eni Storage dopo le recenti divergenze sul protocollo del 10 marzo 2025. La questione industriale che coinvolge il polo petrolchimico pugliese ha riacceso i riflettori sulla gestione dell’impianto di cracking. Al centro del dibattito si inserisce la posizione di D’Attis, il quale ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, il cracking è un asset nazionale: il sindacato preme su Eni

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