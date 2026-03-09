Brindisi | Eni in pausa il sindacato chiede decisioni entro

A Brindisi, la Filctem Cgil ha richiesto che vengano prese decisioni entro breve termine sui tavoli interministeriali dedicati al rilancio industriale, poiché al momento sono in pausa. La richiesta arriva mentre si attende un intervento concreto per il futuro dell’industria locale. La questione riguarda direttamente le prospettive di sviluppo e l’occupazione nella zona.

La Filctem Cgil ha lanciato un monito urgente: i tavoli interministeriali per il rilancio industriale a Brindisi non possono più essere rinviati. Un anno dopo la firma del Protocollo Eni, che ha sancito l'arresto produttivo del Cracking e della Centrale di Cerano, il sindacato richiede decisioni immediate per evitare una desertificazione economica del territorio. In questo scenario, si discute di investimenti strategici per la transizione ecologica, dove la chimica di base rimane un nodo critico da sciogliere entro marzo 2026.