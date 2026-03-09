Futuro Conte summit con De Laurentiis a maggio | spunta un retroscena sul contratto

A maggio, Antonio Conte incontrerà il presidente di una squadra di calcio per discutere di un possibile rinnovo contrattuale. L’allenatore attualmente punta a qualificarsi tra le prime quattro in campionato, con l’obiettivo di ottenere un posto in Champions League la prossima stagione. Il summit tra i due rappresenta un momento chiave per le trattative legate al futuro professionale di Conte.

Antonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro. L’allenatore ha ad oggi un solo obiettivo, ovvero arrivare tra le prime quattro della classe e guadagnarsi un piazzamento Champions per la prossima stagione. Ma sarà ancora lui l’allenatore della squadra partenopea? Napoli, il retroscena sul contratto di Conte. L’allenatore e Aurelio De Laurentiis avranno un summit a maggio, quando sarà finita la stagione, ma non ci sono molti dubbi su quello che sarà il futuro: stando a quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte rispetterà il terzo anno di contratto con il Napoli. Ad avvalorare questa tesi un ulteriore retroscena: sul contratto di Conte non ci sarebbero clausole per una rescissione anticipata, il che tiene proprio il club azzurro in una posizione di favore per il futuro dello stesso Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Articoli correlati

De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con Conte, vuole offrirgli un contratto fino al 2029De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con Conte, vuole offrirgli un contratto fino al 2029 De Laurentiis e Conte insieme forse non per...

Leggi anche: Il Napoli fuori dalla Champions avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte e De Laurentiis (Repubblica)

Una raccolta di contenuti su Futuro Conte

Discussioni sull' argomento Conte: Questa stagione mi ha migliorato, mai vissuta una situazione simile. Il mio futuro? Ho tre anni di contratto col Napoli; Key Energy Summit, rinnovabili e data center nel futuro energetico.

Napoli, quale futuro per Conte? Arrivano le prime sensazioniFuturo Conte Napoli - Sarà un finale di stagione molto importante per il Napoli, a caccia di un piazzamento per ... fantamaster.it

Futuro Conte, Gifuni: Patto con ADL, credo che si andrà avanti con un progetto diversoIl Napoli avrà un bilancio in perdita di 35 milioni a Giugno ed il club è destinato ad abbassare almeno il monte ingaggi di 20-25 milioni ... tuttonapoli.net

Conte Napoli Futuro già scritto - facebook.com facebook

Napoli, Conte: “In queste 11 partite scriveremo il futuro dell’anno prossimo” x.com