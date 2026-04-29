Futsal Feldi Eboli rimontata dal Capurso | al Palasele finisce 4-4

Al PalaSele si è disputata una partita di futsal tra la squadra di casa e il Capurso, terminata con un punteggio di 4-4. La gara è stata caratterizzata da un primo tempo favorevole alla formazione ospite, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Nel secondo tempo, la squadra di casa ha reagito e ha pareggiato più volte, ma non è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine.

Tempo di lettura: 3 minuti Al PalaSele va in scena una gara dai due volti e dal finale amaro per la Feldi Eboli, che si fa rimontare dal Bulldog Capurso e chiude sul 4-4 al termine di un match ricco di emozioni. Un pareggio che non soddisfa le volpi, incappate nel sesto risultato consecutivo senza vittorie, un punto che a una sola giornata dal termine posiziona le volpi al quarto posto in classifica a pari punti con la Roma quinta e di un solo punto alle spalle del Napoli. L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena quattro minuti le volpi sbloccano il risultato con Mateus, bravo a finalizzare un’azione manovrata costruita con pazienza e qualità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Futsal, Feldi Eboli rimontata dal Capurso: al Palasele finisce 4-4 Notizie correlate Serie A1, Futsal: Feldi Eboli, battuto il Napoli nel derby del PalaseleTempo di lettura: 3 minutiIl derby campano sorride alla Feldi Eboli, che supera 3-2 il Napoli Futsal al termine di una sfida intensa e ricca di... Riparte la Serie A, Feldi Eboli al PalaSele ospita il CDM GenovaDopo quasi un mese di pausa causato dallo stop del campionato per gli impegni legati a Euro Futsal 2026, la Feldi Eboli è pronta a riabbracciare il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Feldi Eboli; La Feldi Eboli scappa, ma poi viene rimontata: al PalaSele finisce in parità (4-4) contro il Capurso; Feldi Eboli. Volpi frenate dall’Active Network; La Feldi Eboli ci riprova al PalaDirceu: contro l'Active Network per ritrovarsi. Futsal: pari per la Feldi, sconfitto lo SportingPari interno per la Feldi Eboli che non va oltre il 4-4 con il Global Capurso, team che cerca la permanenza nella categoria. La Feldi resta al quarto posto dopo una sfida che l’ha vista passare in van ... infocilento.it Futsal: il derby va allo Sporting, allo scadere battuta la FeldiDopo il turno infrasettimanale, quattro Friday Night hanno aperto la 27esima giornata, la terzultima della regular season, di una Serie A di futsal ancora alla ricerca dei verdetti complessivi per la ... infocilento.it FELDI EBOLI C5 riacciuffata nella ripresa dal Capurso, Antonelli: "Sono molto amareggiato" #SerieAFutsal - facebook.com facebook