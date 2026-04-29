Futsal Feldi Eboli rimontata dal Capurso | al Palasele finisce 4-4

Da anteprima24.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al PalaSele si è disputata una partita di futsal tra la squadra di casa e il Capurso, terminata con un punteggio di 4-4. La gara è stata caratterizzata da un primo tempo favorevole alla formazione ospite, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Nel secondo tempo, la squadra di casa ha reagito e ha pareggiato più volte, ma non è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine.

Tempo di lettura: 3 minuti Al  PalaSele  va in scena una gara dai due volti e dal finale amaro per la  Feldi Eboli,  che si fa rimontare dal  Bulldog Capurso  e chiude sul  4-4  al termine di un match ricco di emozioni. Un pareggio che non soddisfa le volpi, incappate nel sesto risultato consecutivo senza vittorie, un punto che a una sola giornata dal termine posiziona le volpi al quarto posto in classifica a pari punti con la Roma quinta e di un solo punto alle spalle del Napoli. L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena quattro minuti le volpi sbloccano il risultato con  Mateus, bravo a finalizzare un’azione manovrata costruita con pazienza e qualità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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