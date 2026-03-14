Nella Serie A1 di futsal, il match tra Feldi Eboli e Napoli Futsal si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. La partita si è svolta al Palasele ed è stata caratterizzata da un ritmo elevato, con momenti di grande intensità e diverse occasioni di segnare da entrambe le squadre. La sfida ha visto i giocatori impegnati in un confronto serrato fino al fischio finale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il derby campano sorride alla Feldi Eboli, che supera 3-2 il Napoli Futsal al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni. Al Palasele si chiude nel migliore dei modi l’ultimo appuntamento casalingo del mese per le volpi, che grazie alle reti di Braga, Mateus e Selucio ribaltano l’iniziale svantaggio e conquistano tre punti pesantissimi. Un successo che permette alla squadra di mister Luciano Antonelli di salire al secondo posto in classifica, a sei lunghezze dalla Meta Catania, ma con una partita in meno. Decisiva anche la spinta del pubblico ebolitano, che ha riempito il Palasele creando il clima caldo delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A1, Futsal: Feldi Eboli, battuto il Napoli nel derby del Palasele

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