riparte la serie a feldi eboli al palasele ospita il cdm genova

Dopo quasi un mese di pausa, la Feldi Eboli torna a giocare in casa al PalaSele. La squadra riprende il campionato di Serie A affrontando il CDM Genova. I giocatori sono carichi e pronti a scendere in campo, dopo aver aspettato a lungo questa ripresa. I tifosi aspettano con entusiasmo questa prima partita post pausa.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quasi un mese di pausa causato dallo stop del campionato per gli impegni legati a Euro Futsal 2026, la Feldi Eboli è pronta a riabbracciare il proprio pubblico e tornare in campo. Domani il Palasele sarà teatro della sfida contro il CDM Genova Futsal, partita fondamentale per riprendere la corsa in campionato e iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno per consolidare le ambizioni di vertice della stagione. La squadra di mister Luciano Antonelli, fresco vincitore della Panchina D’Oro 2025, si presenta alla sfida con una rosa che ha visto in queste settimane l’uscita di Daniele Gattarelli, tornato a Pomezia, e di Miguel Kenji, volato al Rekord in Polonia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

