Furto notturno all' Eurospin di Parabita | ladri in fuga con un bottino di formaggi

Nella notte, alcuni malviventi sono entrati nel supermercato Eurospin situato lungo la strada provinciale per Gallipoli a Parabita, arraffando vari formaggi prima di fuggire via. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi, mentre le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

PARABITA – Tornano i ladri di salumi. Un nuovo colpo notturno, questa volta ai danni del supermercato “Eurospin” di Parabita, lungo la strada provinciale per Gallipoli. Ignoti si sono introdotti nella struttura dopo aver forzato una porta posta sul retro del locale, puntando direttamente al banco.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottinoRapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, prima della rotonda di Mugnano. Eurospin ancora nel bersaglio: nuovo furto notturno, banda in fuga dopo inseguimentoÈ l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Contenuti di approfondimento Salento, furto al supermercato: bottino da 2mila euro recuperato dopo l'incidente d'auto dei ladriOttavo furto dall’inizio dell’anno ai danni di supermarket in provincia di Lecce. Nella notte è stata presa di mira la filiale Eurospin di Parabita, lungo la strada provinciale che collega il paese ad ... quotidianodipuglia.it Salento, notte di Capodanno movimentata: un ferito per i petardi, una caduta in discoteca e il tentato furto all'EurospinUn ferito per l’esplosione di un petardo, un tentato furto in supermercato e diversi interventi per abuso di alcol nella notte di Capodanno in provincia di Lecce. A Lecce, attorno all’1, un cittadino ... quotidianodipuglia.it