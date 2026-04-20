Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti ladri in fuga col bottino

Una rapina si è verificata in un supermercato di Mugnano, situato lungo la Circumvallazione esterna prima della rotonda. L'episodio ha coinvolto alcuni individui che sono riusciti a fuggire con il denaro sottratto, mentre il negozio era affollato di clienti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Nessuna informazione ufficiale sui dettagli dei responsabili o sull'entità del bottino.

Rapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, prima della rotonda di Mugnano. Ladri fuggiti con bottino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollatoHanno rubato due carrelli pieni di spesa ai clienti di un supermercato affollato. Leggi anche: Mugnano, banditi scatenati: rapina all’Eurospin sulla circumvallazione. Picchiato il dipendente Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rapina in banca a Napoli, tunnel scavato a mano e a rischio frana: Banditi esperti, settimane di preparazione. Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottinoRapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, prima della rotonda di Mugnano, nell'area nord di Napoli. Due banditi armati hanno fatto irruzione e si sono fatti ... fanpage.it Assalto all’Eurospin di Mugnano, banditi fuggono con 2mila euro di bottinoAncora una rapina messa a segno all'Eurospin in via Pietro Nenni a Mugnano. Il colpo, stando alla testimonianza, è avvenuto nella giornata di sabato 18 aprile, verso le 18:30: due malviventi, armati e ... internapoli.it