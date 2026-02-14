Eurospin ancora nel bersaglio | nuovo furto notturno banda in fuga dopo inseguimento

Una banda di ladri ha tentato di svaligiare il supermercato Eurospin a Parabita, causando un inseguimento nella notte. I malviventi sono scappati a bordo di un’auto rubata, lasciando dietro di sé alcuni danni alle vetrine e un grande spargimento di merce sul pavimento. La polizia è intervenuta sul posto, ma i banditi sono riusciti a fuggire prima di essere fermati.

È l'ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Questa volta i malviventi hanno colpito il punto vendita di Parabita, ma sono stati intercettati dai carabinieri PARABITA – Non si ferma l'ondata di furti ai danni dei supermercati Eurospin in provincia di Lecce. L'ultimo assalto in ordine di tempo è avvenuto nella notte appena trascorsa a Parabita, lungo la strada provinciale per Gallipoli. Si tratta dell'ottavo colpo in pochi mesi, un dato che conferma come la catena di distribuzione sia finita nel mirino di una banda organizzata o di un gruppo di "pendolari del crimine" particolarmente attivi nel Salento.