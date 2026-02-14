Eurospin ancora nel bersaglio | nuovo furto notturno banda in fuga dopo inseguimento
Una banda di ladri ha tentato di svaligiare il supermercato Eurospin a Parabita, causando un inseguimento nella notte. I malviventi sono scappati a bordo di un’auto rubata, lasciando dietro di sé alcuni danni alle vetrine e un grande spargimento di merce sul pavimento. La polizia è intervenuta sul posto, ma i banditi sono riusciti a fuggire prima di essere fermati.
È l’ottavo episodio registrato ai danni della nota catena di discount negli ultimi mesi. Questa volta i malviventi hanno colpito il punto vendita di Parabita, ma sono stati intercettati dai carabinieri PARABITA – Non si ferma l’ondata di furti ai danni dei supermercati Eurospin in provincia di Lecce. L’ultimo assalto in ordine di tempo è avvenuto nella notte appena trascorsa a Parabita, lungo la strada provinciale per Gallipoli. Si tratta dell’ottavo colpo in pochi mesi, un dato che conferma come la catena di distribuzione sia finita nel mirino di una banda organizzata o di un gruppo di "pendolari del crimine" particolarmente attivi nel Salento.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Raid notturno a un Eurospin: la “banda degli alimentari” colpisce ancora
Un furto notturno ha interessato l'Eurospin di Ugento, nel Salento, aggiungendosi a una serie di episodi simili nella zona.
Banda di ladri intercettata prima del furto in villa: inseguimento e fuga nei campi. Arrestato bandito
Nella zona del Trasimeno, i controlli notturni rafforzati hanno permesso di intercettare una banda di ladri prima di un tentativo di furto in una villa.
