Incendio nei pressi della stazione ferroviaria

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti ieri mattina intorno alle 8 presso la sottostazione elettrica vicino alla stazione ferroviaria di Vaiano. Un incendio ha interessato uno dei trasformatori all’interno della struttura, richiedendo l’intervento immediato dei soccorritori. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata messa in sicurezza dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Una squadra dei vigili del fuoco di Prato è intervenuta ieri 10 aprile, poco dopo le 8, presso la sottostazione elettrica posta in prossimità della stazione ferroviaria di Vaiano, per un incendio che stava coinvolgendo uno dei trasformatori presenti all'interno. Prima di procedere allo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Evade dai domiciliari e viene arrestato nei pressi della stazione ferroviariaL’uomo si era allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione. Maxi incendio nei pressi della stazione di Glasgow, in Scozia: cancellati tutti i treniDa domenica, un un grande incendio scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street, nei pressi della stazione di Glasgow Central,... Violento incendio nella stazione centrale di Glasgow, crolla un edificio Temi più discussi: L’innesco del maxi-rogo vicino a una casa; Incendio a Monguelfo su un prato nei pressi della ferrovia; Incendio nella Riserva naturale di Fondotoce: danneggiati 1.000 mq di canneto; Mappa degli incendi selvaggi in primo piano: Incendio di Sargent, confine tra Georgia e Florida. Abruzzo: incendio a Rocca di Botte, evacuato il santuarioIn Abruzzo si è sviluppato un vasto incendio a Rocca di botte, Monte Serra, nei pressi del santuario della Madonna dei bisognosi ... rete8.it Incendio nei pressi di un capannone, distrutte diverse autoL'incendio divampato nella notta in via Alighieri a Triuggio ha distrutto alcuni veicoli posteggiati e delle cataste di materiale ligneo ... primamonza.it incendio boschivo: fiamme a Casale https://www.malpensa24.it/casale-litta-incendio-boschivo/fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMjc1MjU0NjkyNTk4Mjc5AAEet_ZbSoWD5MOwKLWNXLdo67S5vkCMTIoyBWjYj_T3R0JeUxi152Bpyo5 - facebook.com facebook Incendio distrugge il capannone di un imprenditore edile nel Foggiano: si indaga sulla natura del rogo x.com