Il 24 aprile 2026, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Benevento ha eseguito un decreto della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli. La misura riguarda un uomo di 50 anni residente nella città, accusato di aver commesso reati di furto, rapina e di aver detenuto armi illegalmente. La sorveglianza speciale è stata applicata a seguito delle indagini condotte negli ultimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 24 aprile 2026, il personale della Questura di Benevento – Divisione Polizia Anticrimine – ha dato esecuzione a un decreto emesso dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Il provvedimento, adottato su proposta della Procura di Benevento, dispone l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 1 anno e 6 mesi nei confronti di un uomo residente nel capoluogo. L’adozione della misura scaturisce da una dettagliata ricostruzione della condotta dell’uomo, segnalata inizialmente dalla Compagnia Carabinieri di Benevento. Il soggetto è risultato coinvolto, fin dal 2001, in numerosi episodi legati a: Reati contro il patrimonio (furti e rapine);.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti, rapine e detenzione di armi: sorveglianza speciale per un 50enne di Benevento

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