Sorveglianza speciale assolto un 36enne | Va rivalutata la pericolosità dopo la detenzione

Nicolò Lentini, 36 anni, è stato assolto dal Tribunale di Agrigento perché non ha più senso considerarlo pericoloso dopo aver scontato una detenzione. La decisione arriva dopo che gli è stato riconosciuto che la sua condotta recente non giustifica più le restrizioni imposte. Lentini, che aveva violato gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ora può riprendere la sua vita senza le restrizioni precedenti.

Il Tribunale di Agrigento ha assolto Nicolò Lentini, 36 anni, accusato di avere violato gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Secondo l'accusa, il 6 aprile 2024 l'uomo era stato sorpreso due volte in piazza IV Novembre a Canicattì, oltre l'orario consentito, in violazione della prescrizione che imponeva di rientrare in casa entro le 20,30. Lentini, infatti, era stato detenuto dopo l'emissione del decreto di sorveglianza speciale e, al momento della presunta violazione, non era stata effettuata una nuova valutazione sulla sua pericolosità. Il Tribunale ha richiamato la recente sentenza della Corte costituzionale che impone, dopo ogni periodo di detenzione, una rivalutazione attuale della pericolosità come condizione per rendere efficace la misura.