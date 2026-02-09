I Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni del posto, che aveva un ordine di esecuzione pena. L’uomo era coinvolto in furti e detenzione illegale di armi e ora dovrà scontare la condanna. L’arresto è stato fatto nella giornata di oggi.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi, è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di “ porto abusivo di armi” e “ furto aggravato ” ai danni di private abitazioni, chiese e ristoranti verificatisi in Montoro e Contrada qualche anno fa. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furti e detenzione illegale di armi: arrestato 48enne

Ieri pomeriggio, la polizia di Stato ha arrestato un 37enne per detenzione illegale di congegni esplosivi, dopo un intervento nelle vicinanze.

