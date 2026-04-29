furgone contro scooter sulla ss16 muore una donna in direzione di san severo poggio imperiale

Questa mattina sulla strada statale 16, al km 631+900 vicino a Via Apricena, si è verificato un incidente tra un furgone e uno scooter. Una donna di origini romene, che viaggiava sullo scooter, è rimasta coinvolta nello scontro e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in direzione di San Severo e Poggio Imperiale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Stamane è avvenuto un dramma sulla SS16, al km 631+900, all’altezza di Via Apricena. Una donna di origine romena è deceduta a causa dell’impatto contro un tir, mentre era in sella al suo mezzo. Nonostante l’intervento dei soccorritori di Lesina e San Severo, non c’è stato più nulla da fare in quanto la vittima è. Furgone contro scooter sulla SS16, muore una donna in direzione di San SeveroPoggio Imperiale IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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