Drammatico incidente sulla SS16 | donna muore sbalzata sull' asfato dopo l' impatto tra il suo scooter e un furgone

Questa mattina lungo la SS16 si è verificato un incidente tra un furgone e uno scooter. La donna a bordo dello scooter è stata sbalzata sull'asfalto e ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Drammatico incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale 16, dove una donna è morta in seguito all'impatto avvenuto tra un furgone e uno scooter. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, al km 631+ 900, in direzione San SeveroPoggio Imperiale, all'altezza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incidente a Senago, scontro tra furgone e scooter, donna in ospedaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Investita da uno scooter, donna sbalzata sull'asfalto per metri: in ospedale in codice rossoÈ stata trasportata in ospedale in codice rosso - il più grave - la donna investita nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, da uno scooter nel... Una raccolta di contenuti Si parla di: Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone. Incidente sulla SS16 all’altezza di Molfetta centro: auto ribaltataIntorno alle ore 9:30 della giornata di oggi, 27 aprile, si è verificato un incidente stradale sulla SS16, nei pressi dello svincolo Molfetta Centro. Dalle prime informazioni il sinistro ha coinvolto ... molfettaviva.it Incidente sulla SS16 a Molfetta: auto si ribalta dopo impatto con un camioncino, traffico in tilt verso FoggiaSecondo le prime ricostruzioni, un’automobile si sarebbe ribaltata dopo una collisione con un camioncino. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine, ... giornaledipuglia.com