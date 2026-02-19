Albero caduto a Firenze durante il maltempo colpisce ragazza in scooter in zona Poggio Imperiale

Durante il forte maltempo a Firenze, un grosso albero si è abbattuto in zona Poggio Imperiale, investendo una ragazza in scooter. L’incidente si è verificato nel pomeriggio mentre la strada era particolarmente bagnata e il vento soffiava forte. La giovane è stata soccorsa immediatamente da un’ambulanza e portata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i resti dell’albero e mettere in sicurezza l’area. La strada resta temporaneamente chiusa al traffico.

A causa del maltempo a Firenze un albero è caduto in strada colpendo una ragazza in scooter che era in transito in quel momento sulla strada. La scooterista, colpita da un grosso ramo, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice giallo. Ha 24 anni. Albero crolla su scooterista a Firenze: cos'è successo Come sta la ragazza in scooter colpita dal ramo di un albero La situazione maltempo a Firenze e in Toscana Il precedente nel 2025 a Firenze Rocks Albero crolla su scooterista a Firenze: cos’è successo L’incidente è avvenuto attorno alle 10 del mattino di giovedì 19 febbraio in via di San Felice a Ema, nella zona di Poggio Imperiale a Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Albero caduto a Firenze durante il maltempo colpisce ragazza in scooter in zona Poggio Imperiale Firenze: albero cade in strada a Poggio Imperiale e ferisce scooteristaStamattina a Firenze, un albero si è abbattuto su via Poggio Imperiale a causa della forte pioggia, ferendo un motociclista che transitava in quel momento. Leggi anche: Firenze, albero caduto in viale Redi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Albero cade in strada e blocca via Chiantigiana; Pioggia da record. Bagnato un giorno su due: Ora il pericolo vero è la caduta degli alberi; Maltempo a Roma, raffiche di vento e pioggia battente. Tutti gli aggiornamenti; Alberi, prevenire il rischio crolli. Domani entra in azione la task force. Firenze, albero cade e colpisce uno scooteristaE' successo in via San Felice ad Ema, nella zona del Poggio imperiale. Il conducente del motorino è stato portato in codice giallo in ospedale ... rainews.it Firenze, albero crolla in strada e colpisce uno scooterista. Che finisce in ospedalePaura nella zona del Poggio Imperiale nella mattina di giovedì 19 febbraio. Intervento del 118. L’uomo è rimasto ferito. Non è in condizioni critiche. Problemi per il traffico nella zona ... msn.com Chiusura temporanea casello A14 – Poggio Imperiale Si informa la cittadinanza che, su disposizione di Autostrade per l’Italia – Direzione 8° Tronco di Bari, è stata emanata l’Ordinanza n. 58/2026 relativa alla regolamentazione della circolazione sull’Auto facebook Assalto a bancomat a Poggio Imperiale: tre esplosioni fanno saltare in aria lo sportello Banco Bpm x.com