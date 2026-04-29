Durante il Fuorisalone di Milano, l'architetta D'Aurelio ha presentato le sue creazioni realizzate da M' Atelier, attirando l'attenzione di visitatori provenienti da tutto il mondo. La sua ricerca si concentra sull'uso del legno combusto, un materiale che esprime un forte impatto visivo e tattile. Le opere si distinguono per la loro lavorazione che combina elementi di terra e fuoco, creando un dialogo tra natura e processo creativo.

?? Cosa sapere L'architetta D'Aurelio presenta le creazioni di M' Atelier al Fuorisalone di Milano. La ricerca materica sul legno combusto attira l'attenzione del pubblico internazionale. Dalla terra alla materia viva: l'architetta pescarese D'Aurelio porta la sua ricerca materica al Fuorisalone di Milano tra il 20 e il 26 aprile 2026. Il cuore pulsante della Design Week milanese, che quest'anno ha scelto come tema centrale Essere Progetto, ha protagonista il brand M' Atelier.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuorisalone: il design che nasce dal fuoco e dalla terra di D’Aurelio

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Ricerca materica e artigianato, la designer D'Aurelio al Fuorisalone. In mostra due pezzi 'iconici' della architetta abruzzese #ANSA x.com

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