Milano Design Week la designer pescarese Mara D’Aurelio protagonista al Fuorisalone

Durante la Milano Design Week 2026, la designer pescarese Mara D’Aurelio ha presentato due nuovi progetti al Fuorisalone. Si tratta della poltrona KAÍ? e del cabinet bar AÈRAS, entrambi realizzati nell’ambito della sua ricerca progettuale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione tra le numerose presenze provenienti dall’Abruzzo, che ha portato in città le sue creazioni.

L’Abruzzo tra i protagonisti della Milano Design Week 2026. Tra le presenze al Fuorisalone si è distinta la partecipazione della pescarese Mara D’Aurelio, architetta e interior designer, che ha presentato due pezzi della sua ricerca progettuale: la poltrona KAÍ? e il cabinet bar AÈRAS.La Design.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Design Week, le riedizioni più belle dei pezzi iconici di design. Ecco dove vederle al Salone e al Fuorisalone di MilanoQuest'anno, la Fiera introduce anche il nuovo settore Salone Raritas, uno spazio curato da Annalisa Rosso nei padiglioni 9-11, interamente dedicato... Milano Design Week per bambini e famiglie, cosa vedere al Fuorisalone 2026Per molti, Milano è sempre meno family-friendly, la settimana dedicata al design è invece un'ottima occasione per riscoprire spazi e luoghi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Best of Milano Design Week 2026; Milano Design Week 2026: le direzioni da seguire per capirla davvero; Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Milano Design Week: le feste imperdibili e gli eventi da segnare in agenda. Milano Design Week 2026, Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo raccontano il futuro della mobilitàCinque case automobilistiche, cinque modi diversi di mostrare il rapporto con Milano tra installazioni, colore e materiali ... wired.it Milano Design Week 2026: quando il design incontra l’anima della mobilitàDa Alcova ai grandi brand automotive, un viaggio tra installazioni immersive, estetica e tecnologia che ridisegna il nostro modo di vivere l’auto ... dilei.it Anche quest’anno la Milano Design Week è stata un’occasione di incontro e ispirazione all’interno del nostro Flagship di Milano: uno spazio immerso in un’atmosfera di energia creativa, ideale per presentare nuove idee guardare al futuro. Grazie a tutti coloro - facebook.com facebook