Napoli nasce Costituente Ecologica | Ricominciare dal basso dalla terra dalla dignità dei lavoratori

È nata a Napoli una nuova piattaforma chiamata Costituente Ecologica, che si propone di promuovere un cambiamento partendo dalle basi. L’obiettivo è mettere al centro il rispetto per il territorio e i diritti dei lavoratori, con un approccio che privilegia iniziative dal basso e coinvolgimento diretto. La proposta è di ripartire da elementi concreti e tangibili, come la terra e le condizioni di chi lavora.

Tempo di lettura: 5 minuti “Ricominciare dal basso. Ricominciare dalla Terra. Ricominciare dalla dignità dei lavoratori”. Così inizia il manifesto per la Costituente Ecologica, promosso dalle Assise di Palazzo Marigliano. A redigerlo due costituzionalisti: Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto Costituzionale alla Federico II, Andrea Chiappetta, dottorando in Diritti Umani dell’ateneo napoletano. Ieri la prima riunione all’Istituto per gli studi filosofici. Ecologia, ma non solo. I temi principali: partecipatività effettiva, sostenibilità, no allo sfruttamento del capitale umano, al capitalismo estrattivo, alla speculazione edilizia e alla turistificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, nasce Costituente Ecologica: “Ricominciare dal basso, dalla terra, dalla dignità dei lavoratori” Articoli correlati Pgt dal basso, dalla città 700 idee: "Così nasce la Pioltello del futuro"Dai volontari alle imprese, fine della lunga maratona del Piano di governo del territorio fra la gente: 700 proposte raccolte da tradurre in progetti... Terra dei Fuochi, sequestrati dalla Polizia metropolitana di Napoli 3 veicoli e 11 aziendeProsegue l’attività di contrasto ai reati ambientali messa in campo dalla Polizia metropolitana di Napoli, coordinata dal Comandante Lucia Rea che,...