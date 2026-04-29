Fuori Antonio Tajani da Torino | proteste contro il vicepremier ministro degli esteri alle Ogr

Oggi alle Ogr di Torino si sono svolte alcune proteste contro il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appartenente a Forza Italia. Decine di persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso nei confronti della presenza del politico nel quartiere. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto cittadini che hanno manifestato il loro disappunto con cori e slogan.

Oggi, 29 aprile, alle Ogr di Torino, alcune decine di persone hanno contestato il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli esteri (Forza Italia). Sono soprattutto giovani e studenti, che hanno scandito cori di protesta (“Fuori Tajani da Torino”) in occasione della partecipazione del politico.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Tajani non è un Ministro degli Esteri: è il Fantozzi della politica mondiale, una vergogna per 60 milioni di italianiLa frase di Antonio Tajani agli italiani parcheggiati sotto il sole tossico di Dubai — “Se ci sono i droni, non vi affacciate e non andate per... Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Kiev per riunione capi diplomazie Ue – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 30 marzo 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tajani, contrario a ipotesi uscita unilaterale da patto stabilità per crisi energia; Tajani: Sono assolutamente contrario a uscita unilaterale Italia dal Patto di Stabilità Ue; Giornalista russo insulta Meloni, Barelli: È uscito fuori dal vaso, bene convocare ambasciatore; Guerre incrociate tra forzisti. Fuori Antonio Tajani da Torino: proteste contro il vicepremier ministro degli esteri alle OgrOggi, 29 aprile, alle Ogr di Torino, alcune decine di persone hanno contestato il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli esteri (Forza Italia). Sono soprattutto giovani e studenti, che hanno scand ... torinotoday.it Tajani: spese energia fuori dal patto stabilità, ma solo a tempoIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso una posizione chiara e articolata riguardo alla gestione della crisi energetica e al futuro del patto di stabilità europeo. Intervenendo il 27 apr ... it.blastingnews.com Ignazio La Russa torna a proporre il «moderato» Maurizio Lupi. Il leghista Massimiliano Romeo storce il naso e chiede a Roma di star fuori dalla partita. E pure Antonio Tajani si mette di traverso rispolverando l’idea di un civico. Il premier intanto ammette: «La - facebook.com facebook