Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Kiev per riunione capi diplomazie Ue – Il video

Il ministro degli Esteri italiano è arrivato a Kiev per partecipare a una riunione dei capi delle diplomazie dell'Unione Europea. L'incontro si concentra sull'indagine riguardante le responsabilità della Federazione Russa nel conflitto in Ucraina. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

(Agenzia Vista) Kiev, 30 marzo 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull'accertamento delle responsabilità della Federazione Russa per il conflitto in Ucraina. I lavori prevedono una sessione specifica sull’operato della Commissione per le Compensazioni e del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». 🔗 Leggi su Open.online

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