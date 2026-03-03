Tajani non è un Ministro degli Esteri | è il Fantozzi della politica mondiale una vergogna per 60 milioni di italiani

Il ministro degli Esteri attuale, spesso criticato per le sue posizioni e dichiarazioni, si trova al centro di numerose discussioni pubbliche. La sua gestione si accompagna a diverse uscite infelici che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Recentemente, un episodio ha alimentato ulteriormente il dibattito, coinvolgendo direttamente il suo ruolo e le sue scelte politiche.

La frase di Antonio Tajani agli italiani parcheggiati sotto il sole tossico di Dubai — "Se ci sono i droni, non vi affacciate e non andate per strada" — mi è arrivata addosso come un volantino dell'amministratore di condominio infilato sotto la porta mentre fuori cade il mondo. Altro che diplomazia. Altro che strategia. Sembra il nonno in vestaglia che urla dal balcone: "Chiudete le finestre che c'è corrente!". E noi dovremmo sentirci protetti, rassicurati, rappresentati da questo bollettino parrocchiale letto con la gravità di un annuncio nucleare. Un Ministro degli Esteri dovrebbe parlare di contatti con le autorità emiratine, di coordinamento consolare, di piani di evacuazione, di pressione diplomatica, di analisi dei rischi.