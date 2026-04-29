Fullkrug pronto a lasciare il Milan la Fiorentina mostra interesse per il trasferimento

Secondo fonti ufficiali, l’attaccante tedesco è pronto a lasciare il club rossonero, che ha comunicato la volontà di cedere il giocatore. La Fiorentina ha manifestato interesse per un eventuale trasferimento, presentando un’offerta formale. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il calciatore è attualmente impegnato con le operazioni di uscita dalla squadra. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Niclas Fullkrug sembra delinearsi in modo incerto dopo la sua esperienza con l’AC Milan. Il club rossonero ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 5 milioni di euro per il talentuoso attaccante tedesco proveniente dal West Ham United, porgendo fine a un’esperienza breve ma curiosa a San Siro. Nonostante la sua partenza, Fullkrug ha destato l’interesse di altre squadre italiane, che vedono in lui una possibile aggiunta al proprio organico. Al momento, il club che sembra più determinato a strappare il calciatore è la Fiorentina, con il direttore sportivo Fabio Paratici intenzionato a rinforzare la rosa con elementi di esperienza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fullkrug pronto a lasciare il Milan, la Fiorentina mostra interesse per il trasferimento. Pari del Milan con la Fiorentina: l'analisi a Sky Calcio Club sulle scelte di Allegri Notizie correlate Addio Fullkrug: il Milan non rischia, la Fiorentina punta sul tedesco? Cosa sapere Il Milan non esercita l'opzione da 5 milioni per trattenere Niclas Fullkrug a San Siro. Addio Milan per Fullkrug, spunta l’ipotesi Fiorentina per il futuro | CMIl futuro di Niclas Fullkrug sarà sicuramente lontano dal Milan con il centravanti tedesco che non sarà riscattato dai rossoneri alla fine del... Altri aggiornamenti Fullkrug pronto a lasciare il Milan, la Fiorentina mostra interesse per il trasferimento.Nonostante la sua partenza, Fullkrug ha destato l’interesse di altre squadre italiane, che vedono in lui una possibile aggiunta al proprio organico. Al momento, il club che sembra più determinato a ... napolipiu.com Addio Milan per Fullkrug, spunta l’ipotesi Fiorentina per il futuro | CMNiclas Fullkrug è nel mirino della Fiorentina in vista della prossima stagione con il tedesco pronto a dire addio al Milan ... calciomercato.it