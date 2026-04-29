Nel pomeriggio di lunedì, un'auto a noleggio non restituita si è verificata a Zanengo, dove i quattro occupanti sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri. Quando gli agenti hanno intimato l'alt, il veicolo ha tentato la fuga e si è schiantato in mezzo alla campagna. Un uomo di 29 anni è stato arrestato sul posto, mentre gli altri tre sono riusciti a scappare nella zona circostante.

Fuggono a un posto di blocco e si schiantano poco dopo in mezzo alla campagna, a Zanengo. Un ventinovenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pizzighettone, nel pomeriggio di lunedì, mentre i suoi tre compagni sono riusciti a fuggire nella campagna circostante. Intorno alle 17, in via Trento, durante le normali attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito, ma il conducente ha premuto sull’acceleratore cercando di fuggire. La corsa del veicolo è terminata poco dopo: lungo le stradine strette della frazione il mezzo a forte velocità è finito nella vegetazione a bordo della carreggiata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuggono all’alt e si schiantano. Preso il conducente, tre scappano. L’auto a nolo non era stata restituita

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