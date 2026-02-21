Lanciano controlli anche di notte nel quartiere Santa Rita

Nel quartiere Santa Rita di Lanciano, i controlli notturni aumentano a causa di ripetuti episodi di criminalità. Le forze dell’ordine intensificano le verifiche nelle strade principali e nei punti strategici, per garantire maggiore sicurezza ai residenti. Operazioni che coinvolgono pattuglie e unità speciali si susseguono fino a tarda notte, cercando di prevenire ulteriori problemi. Le autorità vogliono mantenere il controllo in una zona frequentemente al centro di discussioni.

Servizio a largo raggio, nelle ore serali di venerdì 20 febbraio, dei carabinieri della compagnia di Lanciano: in campo 10 mezzi e 20 militari, che hanno ricevuto apprezzamento dai residenti Non si ferma l'azione di prevenzione generale nel quartiere Santa Rita, a Lanciano, da mesi sotto i riflettori per numerosi episodi di cronaca. Dopo l'azione ad alto impatto di giovedì pomeriggio, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza e che ha visto impegnate in modo sinergico diverse forze dell'ordine, il presidio del territorio è continuato nelle ore serali di venerdì 20 febbraio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Lanciano torna la festa del "Grosso, grasso Carnevale" nel quartiere Santa Rita

Lanciano, laser contro un’auto in corsa: madre e figlio spaventati, indagini su tre minorenni nel quartiere Santa Rita.A Lanciano, un laser puntato contro un’auto in movimento ha causato paura a una madre e suo figlio, portando le forze dell’ordine a indagare su tre minorenni nel quartiere Santa Rita.

