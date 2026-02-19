Urla in strada giovane salvata dai carabinieri Arrestato un 22enne per violetta sessuale

Una giovane ha gridato per chiedere aiuto in strada, attirando l’attenzione dei passanti e dei carabinieri. La ragazza aveva subito un’aggressione da parte di un uomo di 22 anni, che stava tentando di violentarla. I militari sono arrivati immediatamente sul posto e hanno fermato l'aggressore, che ora si trova in carcere. La vittima è stata accompagnata in ospedale per le medicazioni e le verifiche. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a numerosi testimoni.

Provvidenziale l'intervento dei militari nella zona di via Mascagni ad Aprilia. Il giovane è finito in carcere I fatti sono accaduti in via Mascagni ad Aprilia e provvidenziale si è rivelata l'azione dei militari della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale che hanno subito bloccato il 22enne di origini tunisine. E' stato infatti proprio mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio che i carabinieri hanno sentito le urla disperate di una ragazza provenire dalla strada; subito sono intervenuti trovandola in via Mascagni con il giovane in quel momento ancora avvinghiato su di lei.