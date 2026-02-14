Fuga a Vicenza | 23enne senza patente arrestato dopo inseguimento e incidente alcoltest positivo

Un giovane di 23 anni, senza patente, ha causato un inseguimento notturno a Vicenza che si è concluso con un incidente e l’arresto. Il ragazzo ha tentato di scappare a tutta velocità quando è stato fermato dalla Polizia Locale, rischiando di coinvolgere altri veicoli. Durante il controllo, l’alcoltest ha confermato che aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. L’incidente si è verificato in centro città, vicino a piazza delle Erbe, dove il veicolo ha urtato un altro mezzo senza feriti.

Vicenza, Fuga a Folle Velocità e Alcol: Arrestato un Giovane Senza Patente. Un ventitreenne è stato arrestato a Vicenza dopo una rocambolesca fuga notturna che ha coinvolto una pattuglia della Polizia Locale, un incidente stradale fortunatamente senza feriti e un test alcolimetrico positivo. Il giovane, sorpreso alla guida di un’Abarth 124 senza patente, ha dato il via a un inseguimento ad alta velocità per le vie del centro, terminato con il suo arresto e il sequestro del veicolo. Inseguimento nel Centro di Vicenza: La Dinamica dei Fatti. La vicenda si è consumata tra la notte del 12 e il mattino del 13 febbraio 2026, quando una pattuglia della Polizia Locale ha notato un’Abarth 124 sfrecciare a velocità sostenata in corso Santi Felice e Fortunato.🔗 Leggi su Ameve.eu

