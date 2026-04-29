Fuga dai fondi aperti | il risparmio gestito perde 6,5 miliardi

Da inizio anno, il settore del risparmio gestito ha registrato una fuoriuscita di 6,5 miliardi di euro. I fondi aperti hanno subito una perdita di 4,4 miliardi di euro, mentre i fondi monetari hanno visto un deflusso di 2,66 miliardi. Questi dati sono stati comunicati dall'associazione di settore, che monitora le dinamiche del mercato finanziario. La tendenza riflette un calo nelle preferenze degli investitori per i prodotti di gestione collettiva.

? Cosa sapere Assogestioni: il risparmio gestito perde 6,5 miliardi di euro da inizio anno.. I fondi aperti registrano un calo di 4,4 miliardi a fronte di 2,66 miliardi nei monetari.. La raccolta del risparmio gestito ha registrato un calo di 1,95 miliardi di euro nel mese di marzo, confermando un trend negativo che da inizio anno tocca i 6,5 miliardi di euro secondo i dati preliminari di Assogestioni. Il patrimonio complessivo gestito ha subito una lieve contrazione, posizionandosi poco sotto la soglia dei 2.608 miliardi di euro. Analizzando il dettaglio delle gestioni collettive, emerge un segno negativo di 3,1 miliardi di euro; questo risultato è trainato principalmente dai fondi aperti, che hanno perso 4,4 miliardi, mentre le soluzioni chiuse hanno invece mostrato un segno positivo di 1,3 miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga dai fondi aperti: il risparmio gestito perde 6,5 miliardi Notizie correlate Doris nicchia all’Ia: aiuta il risparmio gestitoL’intelligenza artificiale efficienterà il mondo della consulenza finanziaria, non lo distruggerà. Giornata del risparmio energetico: con i fondi di coesione oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di finanziamentiRoma, 16 febbraio 2026 – Oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di euro di finanziamenti Ue: sono queste le dimensioni degli investimenti... Contenuti di approfondimento Risparmio, deflussi per quasi 2 miliardi a marzo trainati dai fondi aperti(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito in Italia amplia i deflussi a marzo, mese in cui si è amplificata l'incertezza per effetto dello scoppio dlela guerra in Iran. Si è registrata infatti u ... borsa.corriere.it Fondi: raccolta dicembre balza a 8,4 mld, il 2025 si chiude a 37,3 mld (RCO)Dati preliminari Assogestioni, rimbalzo per i fondi aperti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - Sprint di fine anno per il mercato italiano del risparmio gestito. A dicembre la raccolta balza ... ilsole24ore.com