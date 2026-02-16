Giornata del risparmio energetico | con i fondi di coesione oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di finanziamenti

Il governo ha annunciato che, grazie ai fondi di coesione, sono stati avviati più di 22.000 progetti in Italia nel settore energetico, con un investimento totale di 7,3 miliardi di euro provenienti dall'Unione Europea. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e ridurre le emissioni di gas serra. Durante la giornata del risparmio energetico, si sono svolte diverse iniziative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare comportamenti più sostenibili.

Roma, 16 febbraio 2026 – Oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di euro di finanziamenti Ue: sono queste le dimensioni degli investimenti realizzati in Italia nel settore energetico grazie ai fondi di coesione. Un impegno che rappresenta uno dei pilastri delle strategie nazionali per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con gli obiettivi europei su clima ed energia. In occasione della Giornata del risparmio energetico del 16 febbraio, vale la pena fare il punto sul contributo concreto delle politiche di coesione alla transizione energetica del paese: dalla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agli interventi di efficientamento degli edifici pubblici e privati, fino alle azioni rivolte a promuovere un uso più consapevole dell’energia da parte di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata del risparmio energetico: con i fondi di coesione oltre 22mila progetti monitorati e 7,3 miliardi di finanziamenti M’illumino di Meno: Giornata nazionale del Risparmio Energetico al Planetario Il Planetario di Milano ha spento le luci il 16 febbraio, giorno in cui si svolge la Giornata M’illumino di Meno, per sensibilizzare sul risparmio energetico. “M’illumino di meno”: UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico L’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Educazione ambientale con GEA per la Giornata nazionale del Risparmio Energetico; 16 febbraio 2026: M’illumino di Meno - Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili; M'illumino di meno 2026, la Bassa Romagna aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico; M’illumino di Meno, lunedì le iniziative dedicate alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’Italia celebra la Giornata del risparmio energetico: torna M’illumino di Meno con il tema della scienza e la mobilitazione dei Comuni sostenibiliNata nel 2005 da un’intuizione della trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 nel segno del Protocollo di Kyoto, la campagna coinvolge ogni anno amministrazioni e cittadini in azioni concrete contro gli ... corriere.it La Giornata sul Risparmio energetico con M’illumino di menoOggi 16 febbraio è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili nata nel 2022 grazie alla campagna M’illumino di Meno, ... pressenza.com Ambiente e sostenibilità, Ricorrenze, Veneto | Oggi è la Giornata del Risparmio Energetico. Quando spegnere la luce diventa un atto di scienza - facebook.com facebook I #MuseiNazionaliCagliari partecipano a #milluminodimeno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Questa sera, a partire dalle 19 la Porta Arsenale sarà spenta per contribuire con questo piccolo gesto simbolico al risparmio energet x.com