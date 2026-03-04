Doris nicchia all’Ia | aiuta il risparmio gestito

Il presidente di Assoreti, amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha annunciato che l’intelligenza artificiale viene impiegata nel settore del risparmio gestito, che oggi gestisce oltre mille miliardi di patrimonio complessivo. Durante un evento, ha sottolineato che l’uso della tecnologia è ormai indispensabile e ha affermato che chi non adotterà l’IA rischia di scomparire dal mercato.

L'intelligenza artificiale efficienterà il mondo della consulenza finanziaria, non lo distruggerà. Sono le parole di Massimo Doris, presidente di Assoreti (e amministratore di Banca Mediolanum) che ieri ha presentato alla stampa i grandi risultati ottenuti nel 2025 dai professionisti della consulenza. Il manager ha dichiarato di non essere «preoccupato» per l'impatto che questa tecnologia avrà sul settore del risparmio gestito. «Non sono assolutamente preoccupato per il settore», ha detto, spiegando però che chi degli attori del comparto non punterà sull'Ia «nei prossimi anni andrà in grossa difficoltà o scomparirà». Insomma, per Doris l'Ia non sarà «disruptive» per il risparmio gestito, ma sicuramente porterà a un cambiamento.