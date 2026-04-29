Frosinone Marco Bellinazzo presenta La colpa è di chi muore

Un volto noto del giornalismo economico si racconta. in forma nuova.Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore, che abbiamo imparato a conoscere per le sue analisi sul calcio e i suoi intrecci con l’economia, questa volta sorprende tutti con un passo nella narrativa.Con “La colpa è di chi muore”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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