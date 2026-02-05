Marco Miotto muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa Chi era

Un giovane di 22 anni, Marco Miotto, ha perso la vita ieri sera a Rovolon, in provincia di Padova. La sua Audi, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada e si è schiantata contro un muro di recinzione di una casa. L’incidente è stato violento: l’auto si è infiammata e Marco è stato soccorso in fretta, ma i tentativi di salvarlo sono stati inutili. La polizia sta indagando sulla dinamica.

ROVOLON (PADOVA) - L'auto che esce di strada, il terribile impatto contro il muro di recinzione in mattoni di un'abitazione e la disperata corsa in ospedale per salvagli la vita. Ma per Marco Miotto, 22 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il giovane di Rovolon si è spento ieri pomeriggio nel reparto di Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dov'era arrivato nelle prime ore di ieri mattina in condizioni disperate. Gravissime le lesioni riportate nello schianto della sua auto contro il muro di recinzione in via Pozzetto, a meno di 500 metri da casa sua. È qui che l'Audi A6 Avant è uscita di strada finendo dritta contro l'angolo del muro di cinta che costeggia per un tratto la provinciale che da Fossona porta a Bastia di Rovolon.

