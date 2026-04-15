Frosinone in lutto per la scomparsa del docente Marco Guerri

La provincia di Frosinone piange la scomparsa di Marco Guerri, insegnante di 46 anni che lavorava presso l’Istituto Superiore “Giovanni Sulpicio” di Veroli. La sua morte ha suscitato dolore tra colleghi e studenti, che lo ricordano come un docente stimato e apprezzato. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, lasciando un vuoto in ambito scolastico e tra coloro che lo conoscevano.

La provincia di Frosinone è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Marco Guerri, stimato insegnante di soli 46 anni in servizio presso l’Istituto Superiore “Giovanni Sulpicio” di Veroli.Originario del capoluogo ciociaro ma residente a Ceccano con la sua famiglia, Guerri era una figura.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Frosinone in lutto per la scomparsa di Antonio Liburdi, “Torchiolino” Cultura in lutto: è scomparsa la filologa Lucia Bertolini, studiosa di Leon Battista Alberti, fu docente dell'università d'AnnunzioÈ scomparsa all'età di 71 anni la filologa Lucia Bertolini, punto di riferimento riconosciuto negli studi di filologia italiana, in particolare per... Argomenti più discussi: Addio al professore Marco Guerri; Addio al professore Marco Guerri; Addio a Marco Guerri: la Ciociaria piange un Professore dal Grande Cuore. LUTTO IN CIOCIARIA: ADDIO AL PROFESSOR MARCO GUERRI - La provincia di Frosinone è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Marco Guerri, stimato docente di soli 46 anni in servizio presso l’Istituto Superiore 'Giovanni Sulpicio' di Veroli - facebook.com facebook