Frosinone la Favata
Il 1 maggio 2026 si terrà a Frosinone la tradizionale Favata organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Si tratta di un evento che si ripete ogni anno in occasione della festa dei lavoratori. La tradizione sembra avere origini molto antiche, risalenti a tempi in cui i romani iniziavano a usare le fave. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama diverse persone di passaggio.
La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Frosinone organizza per il giorno 1 maggio 2026 la Favata.Il tradizionale appuntamento che si rinnova ogni anno in occasione della festa dei lavoratori, che trova la sua origine in tempi molto lontani, sembra che i romani cominciarono ad utilizzare le fave.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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