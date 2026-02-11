LIVE Avellino-Frosinone la partita

Questa sera si gioca la partita tra Avellino e Frosinone. La squadra di casa scende in campo con un 3-5-2, con Daffara tra i pali e Biasci e Tutino in attacco. L’arbitro fischia l’inizio e si parte. La partita promette spettacolo e intensità, con i giocatori pronti a darsi battaglia fin dal primo minuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto 1'pt – Al via la gara Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Sgarbi, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Biasci, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Pane, Sassi, Pandolfi, Patierno, Russo, D'Andrea, Armellino, Sounas, Le Borgne, Milani, Insigne. All.: R. Biancolino. Frosinone (4-3-3): Palmisani; J. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Caló, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Gelli, Raimondo, Grosso, Corrado, Ndow, Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani. All.: M. Alvini. Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

