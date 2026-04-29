Frodi telefoniche Agcom introduce numeri brevi | così si riconoscono i call center

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato un aggiornamento delle regole per contrastare le frodi telefoniche. A partire da ora, i call center e le imprese devono utilizzare numeri brevi composti da tre cifre, facilitando così l'identificazione da parte degli utenti. Questa misura mira a rendere più trasparenti le chiamate provenienti da operatori autorizzati, distinguendoli facilmente da quelli coinvolti in pratiche illecite.

(Adnkronos) – Nuova stretta contro le truffe telefoniche: l’Agcom punta sui numeri brevi a tre cifre per rendere immediatamente riconoscibili operatori, imprese e call center che operano nel rispetto delle regole. Una novità pensata per aumentare la trasparenza e ridurre le chiamate ingannevoli che ogni giorno raggiungono milioni di utenti. Il meccanismo è semplice: le aziende autorizzate utilizzeranno un numero “chiamante” a tre cifre, sul modello di quelli già usati per l’assistenza clienti. In questo modo, sarà più facile distinguere le comunicazioni affidabili da quelle sospette, limitando la confusione generata da teleselling e telemarketing aggressivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Frodi telefoniche, con numeri brevi di 3 cifre si potrà riconoscere chi opera legalmenteIl telefono squilla, avviamo la chiamata ma nessuno risponde al nostro “Pronto?”.

Numeri di tre cifre per smascherare le truffe telefoniche: la nuova stretta Agcom contro il telemarketingL'Agcom ha approvato l'introduzione di nuovi numeri brevi a tre cifre per aiutare i cittadini a identificare subito i call center poco affidabili.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: AGCOM contro le truffe telefoniche: arrivano i numeri brevi a 3 cifre; Telemarketing e frodi telefoniche, da Agcom numeri brevi a tre cifre per riconoscere le chiamate legittime; Numeri brevi a 3 cifre, così AGCOM intende combattere il telemarketing; I numeri brevi contro le frodi telefoniche.

Frodi telefoniche, Agcom introduce numeri brevi: così si riconoscono i call center(Adnkronos) – Nuova stretta contro le truffe telefoniche: l’Agcom punta sui numeri brevi a tre cifre per rendere immediatamente riconoscibili operatori, imprese e call center che operano nel rispetto ... pianetagenoa1893.net

AGCOM contro le truffe telefoniche: arrivano i numeri brevi a 3 cifreContro le truffe telefoniche AGCOM introduce i numeri brevi a 3 cifre. Scopri come riconoscere il telemarketing aggressivo e proteggere la tua privacy. libero.it

Un numero a tre cifre che mette in guardia chi commette illeciti mascherandosi da call center: la novità dell’Agcom si aggiunge ad una lunga serie di provvedimenti per contrastare le frodi telefoniche e tutelare i consumatori - facebook.com facebook