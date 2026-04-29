Un ex arbitro sarà ascoltato domani a Milano in merito a un'indagine sulla partita Salernitana-Modena, disputata l’8 marzo 2025. La procura ha convocato l’uomo per un interrogatorio che riguarda presunte frodi sportive legate a quell’incontro. La vicenda coinvolge anche altre persone e si inserisce in un’indagine più ampia su possibili irregolarità nel calcio.

? Cosa sapere L'ex arbitro Andrea Gervasoni sarà interrogato domani a Milano dal pm Ascione.. L'indagine riguarda presunte frodi sportive legate alla sfida Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025.. Domani alle 11 presso la sede della Guardia di Finanza a Milano, l’ex arbitro Andrea Gervasoni sarà interrogato dal pm Ascione in merito alle accuse di concorso in frode sportiva legate alla sfida Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025. L’indagine coordinata dalla Procura di Milano sta scavando nelle dinamiche che hanno coinvolto il mondo arbitrale, mirando a ricostruire le comunicazioni avvenute tra i vertici tecnici e le sale VAR. Al centro del fascicolo ci sono cinque figure appartenenti all’ambiente degli ufficiali di gara, tra cui spiccano i nomi del designatore Gianluca Rocchi e del supervisore Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode sportiva: l’ex arbitro Gervasoni sotto esame a Milano

INDAGINI ARBITRALI: TANTI PUNTI OSCURISOLO UNA NARRAZIONE CONTRO L'INTER

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