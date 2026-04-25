Un funzionario della federazione sportiva ha annunciato di aver deciso di autosospendersi, dichiarando che tornerà più forte di prima. La misura arriva in seguito all’indagine avviata contro il designatore delle nazionali, ora sotto inchiesta per frode sportiva. La stessa indagine coinvolge anche il supervisore Var, che è stato sottoposto a verifiche da parte delle autorità competenti. La decisione è stata comunicata in accordo con l'associazione di riferimento, per permettere al gruppo di operare senza tensioni.

«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can». L'annuncio di Gianluca Rocchi arriva con una dichiarazione all'ANSA. «Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva -, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima». «Il grande amore per la mia associazione ed il senso di...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore Can è indagato per frode sportiva (come il supervisore Var Gervasoni)

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Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendoLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva ... tg24.sky.it

Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore indagato per frode sportiva«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ... msn.com