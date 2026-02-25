Prato | smantellata frode Iva che finiva con trasferimento fondi in Cina Sistema con ditte apri e chiudi

Al centro dell’inchiesta della Procura, diretta da Luca Tescaroli, società operanti nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, formalmente intestate a prestanome ma, secondo gli inquirenti, riconducibili ai promotori della frode. Le indagini hanno accertato un meccanismo basato su ditte ‘apri e chiudi’ che emettevano fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in assenza di reali scambi commerciali. Le fatture false – per un ammontare complessivo superiore a 27 milioni di euro – avrebbero consentito una frode all’Iva per oltre 6 milioni di euro. Il denaro, frutto dell’evasione, veniva poi trasferito all’estero, prevalentemente verso istituti di credito cinesi, attraverso bonifici bancari disposti tramite canali telematici di home banking e applicazioni gestionali installate sugli smartphone nella disponibilità degli indagati. Secondo quanto ricostruito, il sistema si sarebbe avvalso di una rete criminale strutturata sia in Italia sia all’estero, con l’obiettivo di riciclare e veicolare i proventi illeciti verso la Repubblica Popolare Cinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

