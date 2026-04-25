In arrivo il nuovo film di Park Chan-wook | The Brigands of Rattlecreek Nel cast Matthew McConaughey Austin Butler Pedro Pascal e Tang Wei

È in fase di produzione il nuovo film di Park Chan-wook, intitolato “The Brigands of Rattlecreek”. Il film è un thriller western e vede nel cast attori noti a livello internazionale, tra cui Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei. La pellicola si aggiunge alla filmografia del regista sudcoreano, noto anche per altri lavori di grande rilievo. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla produzione non sono ancora stati comunicati.

Park Chan-wook ha riunito un cast stellare per il suo prossimo film, il thriller western “ The Brigands of Rattlecreek “: il premio Oscar Matthew McConaughey, il candidato all’Oscar Austin Butler, il candidato all’Emmy Pedro Pascal e la star cinese Tang Wei. L’acclamato regista sudcoreano ( No Other Choice, Oldboy e The Handmaiden ) dirigerà il film e adatterà la sceneggiatura originale di S. Craig Zahler (“Dragged Across Concrete”, “Bone Tomahawk”). Una storia di vendetta. Il film, un progetto a cui il regista Park tiene molto, verrà presentato al Festival di Cannes, dove Park Chan-wook presiederà la giuria in concorso. La società 193 di Patrick Wachsberger, parte di Legendary, si occuperà delle vendite internazionali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In arrivo il nuovo film di Park Chan-wook: “The Brigands of Rattlecreek”. Nel cast Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei Notizie correlate Cannes 2026: Park Chan-wook è il nuovo Presidente di GiuriaCome riportato ufficialmente da Deadline, sarà il maestro sudcoreano Park Chan-wook a presiedere la giuria internazionale che assegnerà la Palma... Leggi anche: “Old Boy”: la versione restaurata del film cult di Park Chan-wook al Rouge et Noir Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’altra scelta di Park Chan-wook: la fotografia; Park Chan-wook incontra S. Craig Zahler: nasce un western ultra-violento con un cast stellare; Park Chan-wook dirige un western con un cast stellare; Gold Land: su Disney+ è in arrivo la serie tv dell'autore di Old Boy. SCHERMI D’AUTORE PRIMAVERA 2026 NO OTHER CHOICE di Park Chan-wook (Commedia, Poliziesco, Drammatico; Corea del Sud; 2026) Giovedì 23.04 ore 21 Venerdì 24.04 ore 21 Sinossi: You Man-su (Lee Byung Hun), specialista nella pr - facebook.com facebook