Turismo a Napoli | oltre 20 milioni di visitatori nel 2025 +20% previsto quest’anno

Napoli raggiungerà oltre 20 milioni di visitatori nel 2025, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente, a causa della crescita del turismo internazionale. La città si aspetta un incremento significativo di turisti grazie anche ai grandi eventi sportivi in programma, come il Noisy Fest 2026. Già quest’anno, le presenze hanno registrato un’impennata, con più di 20 milioni di persone che hanno visitato Napoli, secondo quanto ha annunciato l’assessore al Turismo, Teresa Armato, durante la presentazione del festival.

Le Aspettative della Città per i Grandi Eventi Sportivi L'Impulso del Turismo Sportivo a Napoli Napoli si prepara a chiudere il 2025 con un'affluenza record di 20 milioni e 108 mila presenze, come annunciato dall'assessore al Turismo del Comune, Teresa Armato, durante la presentazione del Noisy Fest 2026. La città partenopea, già una meta ambita per il turismo culturale e gastronomico, si appresta ora a diventare il fulcro di eventi sportivi di rilevanza internazionale. La nascita di un nuovo segmento turistico legato allo sport rappresenta un'opportunità unica per Napoli.