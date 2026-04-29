Frederic Vasseur annuncia | Tanto lavoro a Maranello porteremo alcuni aggiornamenti a Miami

Dopo cinque settimane di pausa, il Mondiale di Formula 1 del 2026 riprende con il team principale che ha comunicato di aver svolto molte attività a Maranello e che presenterà alcuni aggiornamenti nel prossimo Gran Premio di Miami. La stagione si è interrotta a causa di tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno portato alla cancellazione delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita.

Dopo cinque settimane di pausa, il Mondiale 2026 di F1 torna in scena. Il clima teso dal punto di vista geopolitico in Medio Oriente ha porto alla cancellazione dei GP in Bahrain e in Arabia Saudita. E così, dall’appuntamento di Suzuka (Giappone) diverso tempo è trascorso. Un’occasione per tutte le squadre di analizzare e sviluppare in vista del ritorno a Miami (1°-3 maggio). In Florida i motori torneranno farsi sentire e sarà un week end molto particolare sotto tanti punti di vista: le scuderie, come detto, porteranno alcuni upgrade e, nello stesso tempo, la FIA ha annunciato che ci saranno alcuni cambiamenti legati alle nuove norme per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur annuncia: “Tanto lavoro a Maranello, porteremo alcuni aggiornamenti a Miami” Notizie correlate Frederic Vasseur chiarisce: “A Miami inizierà un nuovo campionato, ma non riguarda solo noi…”Dopo il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il GP del Giappone, il bilancio della Ferrari è a metà tra soddisfazione e consapevolezza del... Frederic Vasseur chiarisce: “A Miami un nuovo campionato, ma non solo per noi. Vogliamo raggiungere la Mercedes”Dopo il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il GP del Giappone, il bilancio della Ferrari è a metà tra soddisfazione e consapevolezza del... Altri aggiornamenti Frederic Vasseur annuncia: Tanto lavoro a Maranello, porteremo alcuni aggiornamenti a MiamiDopo cinque settimane di pausa, il Mondiale 2026 di F1 torna in scena. Il clima teso dal punto di vista geopolitico in Medio Oriente ha porto alla ... oasport.it Ferrari piena di novità a Miami, ma Frederic Vasseur parla chiaroDopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 torna in pista e anche la Ferrari presenterà soluzioni tecniche ancora inedite nel campionato 2026. sportal.it