Frederic Vasseur chiarisce | A Miami inizierà un nuovo campionato ma non riguarda solo noi…

Frederic Vasseur ha annunciato che il prossimo campionato inizierà a Miami e coinvolgerà più team oltre al proprio. Dopo il terzo evento del Mondiale 2026 di Formula 1, il Gran Premio del Giappone, il team ha comunicato che il bilancio è equilibrato tra risultati positivi e aree da migliorare. Nessuna altra informazione sui dettagli della stagione o sui risultati specifici è stata fornita.

Dopo il terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il GP del Giappone, il bilancio della Ferrari è a metà tra soddisfazione e consapevolezza del lavoro ancora da fare. Il podio di Charles Leclerc e il sesto posto di Lewis Hamilton raccontano due gare diverse. A fare chiarezza sul momento della squadra è stato il Team Principal Frédéric Vasseur, che ha analizzato sia il week end giapponese sia le prospettive a breve termine. Vasseur ha innanzitutto voluto chiarire alcune interpretazioni emerse nei giorni precedenti, ridimensionando l’idea di una svolta imminente già dal prossimo appuntamento: “ Ieri ci sono state parecchie incomprensioni. Ho... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur chiarisce: “A Miami inizierà un nuovo campionato, ma non riguarda solo noi…” Articoli correlati Frederic Vasseur sottolinea: “Dobbiamo fare più punti che possiamo, da Miami inizia un altro campionato”La Ferrari chiude le qualifiche di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, con una seconda fila che lascia spazio a... Frederic Vasseur non si sbilancia sulla nuova Ferrari: “Concentrati solo sul migliorare la vettura”La Ferrari manda in archivio la sua prima giornata della seconda serie di test di Sakhir (Bahrain) con la consapevolezza che il percorso sarà ancora... Una selezione di notizie su Frederic Vasseur Frederic Vasseur sottolinea: Dobbiamo fare più punti che possiamo, da Miami inizia un altro campionatoLa Ferrari chiude le qualifiche di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, con una seconda fila che lascia spazio a riflessioni più ... oasport.it Vasseur: Da Miami inizia un altro campionato, dobbiamo continuare a raccogliere più punti possibiliSeconda fila per la Ferrari al termine delle Qualifiche del GP del Giappone. Charles Leclerc con un numero non indifferente in sovrasterzo all’uscita della curva del Cucchiaio è riuscito per quattro m ... formulapassion.it