In un’epoca in cui la competizione e la sfiducia sembrano prevalere, le parole di un artista italiano riflettono una realtà complessa. Recentemente, ha pubblicato un nuovo progetto discografico intitolato “Voce e batteria”, realizzato in modo indipendente. La sua scelta di lavorare senza l’appoggio di grandi etichette ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, dimostrando come l’autonomia possa portare a risultati sorprendenti.

Frankie hi-nrg mc torna con un progetto indipendente spiazzante e riuscito come “ Voce e batteria “. Il rapper e produttore ha messo insieme alcune delle sue canzoni più importanti del repertorio per farle rivivere “nude e crude” non sono dalla sua diretta voce ma anche con quelle di amici e colleghi come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons, con Donato Stolfi alle batterie e Dj Stile agli scratch. Per l’occasione Jovanotti in “ Pedala e batteria ” e Fabri Fibra in “ Autodafé e batteria ” firmano due strofe inedite. In “Libri di sangue ” il testo recita “far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l’odio fra i popoli, i forti sui deboli”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Viviamo in un’epoca in cui più che costruire il proprio si cerca di fottere l’altro. Sono tutti pronti a chiudere i rubinetti dell’informazione”: così Frankie hi-nrg mc

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