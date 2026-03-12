Pista cinese sul futuro di Stellantis in Europa ma il gruppo smentisce

Si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Stellantis in Europa, in vista della presentazione del piano industriale e strategico prevista per il 21 maggio presso il quartier generale negli Stati Uniti. La casa automobilistica cinese viene citata come possibile partner o interlocutore per il gruppo, che però ha smentito ufficialmente tali indiscrezioni. La discussione sul progetto prosegue senza conferme ufficiali.

Cominciano a piovere indiscrezioni sul futuro di Stellantis in vista della presentazione del piano industriale e strategico del prossimo 21 maggio ad Auburn Hills, il quartier generale Usa del gruppo alle porte di Detroit. Quale asso nella manica (sempre che ce l’abbia) è pronto a giocare il ceo Antonio Filosa per rilanciare il business di Stellantis soprattutto in Europa? La pista cinese, secondo l'agenzia Bloomberg, indicherebbe l’avvio di discussioni con i colossi Xiaomi e Xpeng per investimenti proprio nelle attività europee in difficoltà, con l'offerta eventuale di una quota di uno o più dei suoi marchi storici locali. L’agenzia fa il nome di Maserati, ma anche di Fiat, Peugeot e Opel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

