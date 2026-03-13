Stellantis partnership con Xiaomi e Xpeng per l’Europa? Il gruppo smentisce scorpori

Stellantis ha dichiarato di non aver in programma scorpori e ha smentito eventuali accordi con Xiaomi e Xpeng per investimenti nelle sue attività europee. Secondo fonti vicine al gruppo, però, si stanno valutando partnership con i produttori cinesi. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Stellantis starebbe valutando accordi con produttori automobilistici cinesi, in particolare Xiaomi e Xpeng, che potrebbero investire nelle attività europee del gruppo. In cambio, potrebbero ottenere quote in marchi storici come Maserati o l’accesso agli stabilimenti produttivi del Vecchio Continente. Le indiscrezioni, lanciate dall’agenzia Bloomberg, descrivono un gruppo italo-franco-americano a un bivio strategico: tra un’Europa sempre più difficile e un’America su cui si concentrano le speranze di rilancio. Stellantis ha già smentito la notizia. Stellantis smentisce lo scorporo. Secondo fonti citate da Bloomberg, i vertici di Stellantis avrebbero incontrato i rappresentanti di Xiaomi e Xpeng nell’ambito di colloqui durati diversi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

