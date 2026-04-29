Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon

Nessuno avrebbe immaginato che un rappresentante della comicità italiana sarebbe stato ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon. La notizia ha preso tutti di sorpresa, considerando la scarsa visibilità internazionale di questo settore nel nostro paese. L’evento si è verificato pochi giorni fa, segnando un momento inedito per la comicità italiana che ha trovato spazio in un programma televisivo statunitense molto seguito.

Nessuno, fino a qualche giorno fa, avrebbe potuto crederci. Eppure, la tanto bistratta comicità italiana è arrivata in America: al Tonight Show di Jimmy Fallon per l’esattezza. Se l’ospitata dei Maneskin era stata in fin dei conti prevedibile e quella a Sabrina Impacciatore – nel cast della premiatissima The White Lotus – comprensibile, francamente inaspettato è stato lo spazio concesso alla nostra comicità. Nell’ultima puntata del suo late show, Jimmy Fallon ha infatti ospitato Francesco De Carlo. Nella trasmissione serale della NBC, il comico romano si è esibito con un monologo: forse non tra i suoi più brillanti, ma sicuramente efficace per gli spettatori americani.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon Notizie correlate Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondialeIl Tonight Show di Jimmy Fallon è uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, in particolare sulle coste. WWE: Roman Reigns deride CM Punk al The Tonight Show di Jimmy FallonRoman Reigns continua a lanciare frecciate a CM Punk in vista del loro incontro per il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lo stand-up comedian Francesco De Carlo ospite al Tonight show di Jimmy Fallon: Nun ce se crede; Lo stand - up comedian Francesco De Carlo ospite al Tonight show di Jimmy Fallon: Nun ce se crede; Elena Santarelli contro Chiara Ferragni sul pandoro nell'intervista a Belve: Non la bevo, poi graffia Fedez; Fedez e il retroscena su Giuseppe Conte, durante il Covid mi chiamò per pubblicizzare il vaccino. Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, le battute sulla mafia e la Seconda guerra mondialeLo stand-up comedian Francesco De Carlo ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon. Battute su Italia, mafia, Seconda guerra mondiale e immigrati ... virgilio.it Francesco De Carlo conquista l’America: il comico ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ma scoppia la polemicaUn traguardo storico che racconta non solo il talento di un artista, ma anche il ritardo con cui l’Italia riconosce i suoi comici più innovativi. libero.it La presenza di Francesco De Carlo al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove si è esibito con un monologo, rappresenta, a suo modo, un'occasione. Non solo per De Carlo, che sta riuscendo in una cosa difficilissima come costruirsi una carriera negli Stati Uniti, - facebook.com facebook Francesco De Carlo, primo comico italiano della storia, che si esibisce, non come intervistato, al Jimmy Fallon Show. Gli stand up comedian, ignorati alla tv italiana, come il grande Giorgio Montanini, @montagio77, sfondano nella tv americana. Strano e esem x.com