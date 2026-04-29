Francesca Manzini dura con Alessandra Mussolini al GF Vip | È cattiva e non sa chiedere scusa

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha criticato duramente Alessandra Mussolini, accusandola di essere cattiva e di non saper chiedere scusa. Raimondo Todaro si è unito alla discussione, esprimendo anche lui un giudizio negativo nei confronti della concorrente. La situazione ha suscitato reazioni tra i presenti in casa, portando a una discussione più ampia sulla persona di Mussolini.

Alessandra Mussolini nel mirino di Francesca Manzini e Raimondo Todaro al GF Vip, cosa pensano di lei. Francesca Manzini e Alessandra Mussolini si sono scontrate spesso al Grande Fratello Vip e sembra palese che continueranno ad attaccarsi fin quando resteranno nella casa. In molte occasioni entrambi sono state molto dure, non riescono proprio a tollerarsi e non fanno nulla per nasconderlo. La Mussolini ha anche criticato Raimondo per aver perdonato la gieffina dopo che l’ha deluso profondamente riempiendolo di bugie sulla sua vita sentimentale, anche ieri sera in diretta si sono punzecchiate. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Francesca Manzini e Raimondo Todaro si sono lasciati sfuggire alcune riflessioni su Alessandra.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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