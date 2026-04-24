Nel corso delle prove al Grande Fratello Vip, si sono verificati nuovi attriti tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Durante un momento di preparazione, le due si sono scontrate, dando vita a un confronto che ha attirato l’attenzione all’interno della casa. La tensione tra le due protagoniste si è manifestata in modo evidente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni alla base del diverbio.

La coreografia di Francesca Manzini continua a creare tensioni al Grande Fratello Vip, nelle scorse ore infatti si è di nuovo scontrata con Alessandra Mussolini durante le prove. L'esibizione verrà fatta da alcuni concorrenti nella nuova puntata di stasera ma da giorni non fanno che discutere. L'ex europarlamentare ha più volte criticato l'imitatrice sostenendo che quella che balla lei non è la danza del ventre, ha fatto anche notare che molti di loro si sentono in difficoltà per la difficoltà dei passi scelti da Francesca Manzini. Quest'ultima si è più volte innervosita perché certa di avere delle capacità dal momento che balla da sette anni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, nuovi attriti tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini: “Ognuno al posto proprio”

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La performance di Francesca Manzini ha suscitato diverse reazioni nella Casa, con Alessandra Mussolini che è stata la prima a criticare il suo ballo. Le opinioni si dividono, ma una cosa è certa: la danza ha lasciato il segno! Voi cosa ne pensate #DanzaDel - facebook.com facebook